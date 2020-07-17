Разработчики из Bossa Studios объявили о том, что их шуточный симулятор хирурга под «тавтологическим» в рамках данного предложения названием Surgeon Simulator 2 выйдет уже через полтора месяца — 27 августа.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

По такому поводу нашему вниманию был представлен специальный видеоролик, в котором разработчики демонстрируют режим Bossa Labs Creation — местный редактор уровней, благодаря которому можно будет создавать свои уникальные операционные, где наши пациенты будут чувствовать себя максимально комфортно. Хотя, вряд ли наши пациенты в Surgeon Simulator 2 вообще будут хоть что-нибудь чувствовать, ведь данная игра — шутка и развлечение, а не симулятор.

реклама

Если вам вдруг не терпится пораньше опробовать Surgeon Simulator 2, то разработчики приготовили для предзаказчиков подарок: возможность принять участие в закрытом тестировании, которое пройдёт с 7 по 9 августа.