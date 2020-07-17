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Хирург-убийца: Surgeon Simulator 2 выйдет в конце августа

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Разработчики из Bossa Studios объявили о том, что их шуточный симулятор хирурга под «тавтологическим» в рамках данного предложения названием Surgeon Simulator 2 выйдет уже через полтора месяца — 27 августа.

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По такому поводу нашему вниманию был представлен специальный видеоролик, в котором разработчики демонстрируют режим Bossa Labs Creation — местный редактор уровней, благодаря которому можно будет создавать свои уникальные операционные, где наши пациенты будут чувствовать себя максимально комфортно. Хотя, вряд ли наши пациенты в Surgeon Simulator 2 вообще будут хоть что-нибудь чувствовать, ведь данная игра — шутка и развлечение, а не симулятор.

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Если вам вдруг не терпится пораньше опробовать Surgeon Simulator 2, то разработчики приготовили для предзаказчиков подарок: возможность принять участие в закрытом тестировании, которое пройдёт с 7 по 9 августа.

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