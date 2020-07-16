Torchlight II стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store, на следующей неделе раздадут Tacoma и Next Up Hero
Epic Games в очередной раз решила порадовать любителей «халявы», организовав раздачу Torchlight II. Где-то год назад компания уже устраивала раздачу оригинала, теперь вот настала пора для сиквела. Torchlight II — максимально похожий на Diablo II проект. Четыре класса на выбор, огромный мир с монстрами и по-хорошему монотонный геймплей с «закликиванием» врагов.
реклама
Игрок бродит по уровням, собирает интересные единицы экипировки и, внезапно, занимается рыбалкой. Коротать время можно как в одиночку, так и в кампании с друзьями в рамках кооперативного режима. Если что, в Steam у Torchlight II имеется аж 94% рейтинга на основании более 25 тысяч рецензий.
Как и во все предыдущие разы, раздача проекта продлится ровно неделю. На следующей неделе Epic Games собирается раздать приключенческий инди-проект Tacoma и dungeon crawler под названием Next Up Hero.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила