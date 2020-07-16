Epic Games в очередной раз решила порадовать любителей «халявы», организовав раздачу Torchlight II. Где-то год назад компания уже устраивала раздачу оригинала, теперь вот настала пора для сиквела. Torchlight II — максимально похожий на Diablo II проект. Четыре класса на выбор, огромный мир с монстрами и по-хорошему монотонный геймплей с «закликиванием» врагов.

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Игрок бродит по уровням, собирает интересные единицы экипировки и, внезапно, занимается рыбалкой. Коротать время можно как в одиночку, так и в кампании с друзьями в рамках кооперативного режима. Если что, в Steam у Torchlight II имеется аж 94% рейтинга на основании более 25 тысяч рецензий.

Как и во все предыдущие разы, раздача проекта продлится ровно неделю. На следующей неделе Epic Games собирается раздать приключенческий инди-проект Tacoma и dungeon crawler под названием Next Up Hero.