Firaxis подробнее рассказала об особенностях Эфиопии в Civilization VI
На следующей неделе, 23 июля, Civilization VI получит Ethiopia Pack — свежую добавку из состава сезонного пропуска New Frontier Pass. Главным нововведением данного DLC, как нетрудно догадаться, станет новая игровая цивилизация — Эфиопия — и сегодня разработчики из Firaxis решили подробнее рассказать об особенностях данной религиозной и умеющей вести оборонительные войны нации.
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Главная особенность Эфиопии носит название «Аксумское наследие» и позволяет нации развивать религию за счёт находящихся поблизости от городов ресурсов. Там, где другим цивилизациям надо возводить специальные районы и постройки, Эфиопия получает дармовую веру. Кроме того, Эфиопия может приобретать археологов и музеи за очки веры.
На следующей неделе Civilization VI получит Ethiopia Pack — свежую добавку из состава сезонного пропуска New Frontier Pass. Главным нововведением данного DLC, как нетрудно догадаться, станет новая игровая цивилизация — Эфиопия — и сегодня разработчики из Firaxis решили подробнее рассказать об особенностях данной религиозной и умеющей вести оборонительные войны нации.
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Как и у любой другой нации, у Эфиопии есть и уникальный инфраструктурный объект. В данном случае это монолитная церковь — улучшение клетки, доступное для возведения на холмах и вулканической почве. Монолитная церковь производит очки веры в зависимости от количества соседствующих с ней гор и холмов. После открытия авиации монолитные церкви начинают привлекать туристов, способствуя культурному развитию вашей нации.
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Возглавляет Эфиопию в Civilization VI Менелик II, запомнившийся как модернизатор страны, покончивший с рабством и давший отпор европейским колониальным державам, которым так и не удалось поставить Эфиопию на колени. Своей цивилизации Менелик II даёт уникальную лидерскую способность «Совет министров», благодаря которой часть производимой в основанных на холмах городах веры будет способствовать культурному и научному развитию цивилизации. Также боевые отряды под руководством Менелика II получают значительный бонус к сражениям на холмах.
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Иными словами, Эфиопия в Civilization VI — один из главных претендентов на религиозную победу. А остановить её будет сложно, ведь мало кто может потягаться с Эфиопией на её родной холмистой земле.
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