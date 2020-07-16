Мобильный бестселлер Clash Royale заработал с момента своего выхода более 3 миллиардов долларов
Есть такая аналитическая компания Sensor Tower, которая занимается оценкой успешности игровых проектов-сервисов. Она опубликовала новый отчёт по успешной мобильной игре Clash Royale, вышедшей ещё в марте 2016 года. Итак, за весь период существования Clash Royale игра принесла своим создателям более 3 миллиардов долларов выручки, её скачали боле 468 миллионов раз.
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Если говорить о всех мобильных играх компании-разработчика Supercell, то по заработку Clash Royale занимает второе место. На первом месте находится Clash of Clans, ей удалось принести около 7 миллиардов долларов выручки с января 2014 года.
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На третьем месте в топе проектов от Supercell находится Hay Day с 1,4 миллиарда выручки. С данными по пятёрке лучших проектов можно ознакомиться, изучив представленный график — там всё более наглядно.
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