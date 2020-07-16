Старомодный шутер Hellbound обзавёлся точной датой релиза
Разработчики из Saibot Studios совместно с Nimble Giant Entertainment сообщили точную дату релиза Hellbound — старомодного шутера, очень сильно похожего по устройству на классические Doom.
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Итак, проект появится в продаже 4 августа. По случаю объявления даты выхода игры был опубликован 6-минутный ролик с реальным геймплеем.
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Напомним, что в качестве основных духовных ориентиров авторы Hellbound считают Doom, Quake и Duke Nukem 3D. После просмотра любого видео по проекту появляется стойкое ощущение, что так оно и есть. Hellbound выйдет на PC в Steam.
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