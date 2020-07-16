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11 минут геймплея Worms Rumble по результатам бета-тестирования

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После начала бета-тестирования Worms Rumble в Сети начали появляться видеоматериалы с реальным игровым процессом новых «червяков». Журналисты профильного издания IGN поспешили опубликовать 11-минутное видео с геймплеем.

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В представленном ролике отношения между собой выясняют аж 32 игрока. Напомним, Worms Rumble — это новый проект от Team 17, в котором классический режим Deathmatch разбавят Last Worm Standing. Последний режим представляет собой аналог королевской битвы, но только с червяками. Для Worms Rumble также заявлена поддержка кроссплатформенного мультиплеера.

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Релиз Worms Rumble должен состояться до конца года на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5.

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