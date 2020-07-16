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Авторы PUBG готовы поддерживать игру на протяжении 20 лет

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Популярная королевская битва PUBG существует всего пару лет, но разработчики уже строят планы по поддержке проекта в долгосрочной перспективе. Так, недавно глава структурного подразделения PUBG Corp. Дейв Курд дал интервью профильному изданию Eurogamer, в котором чётко дал понять, что его команда готова поддерживать развитие игры на протяжении 20 лет. Как будет выглядеть игра через пару десятков лет развития — мы утверждать не берёмся. Зато точно знаем, что в скором времени она получит обновлённую версию карты Мирамар.

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Карту Мирамар подвергнут правкам на основании отзывов игроков. Её сделают более понятно, упрощённой и приятной. Это если верить разработчикам, да. Напомним, PUBG появилась в раннем доступе Steam в марте 2017 года.

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