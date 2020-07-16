Популярная королевская битва PUBG существует всего пару лет, но разработчики уже строят планы по поддержке проекта в долгосрочной перспективе. Так, недавно глава структурного подразделения PUBG Corp. Дейв Курд дал интервью профильному изданию Eurogamer, в котором чётко дал понять, что его команда готова поддерживать развитие игры на протяжении 20 лет. Как будет выглядеть игра через пару десятков лет развития — мы утверждать не берёмся. Зато точно знаем, что в скором времени она получит обновлённую версию карты Мирамар.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Карту Мирамар подвергнут правкам на основании отзывов игроков. Её сделают более понятно, упрощённой и приятной. Это если верить разработчикам, да. Напомним, PUBG появилась в раннем доступе Steam в марте 2017 года.