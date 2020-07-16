Авторы PUBG готовы поддерживать игру на протяжении 20 лет
Популярная королевская битва PUBG существует всего пару лет, но разработчики уже строят планы по поддержке проекта в долгосрочной перспективе. Так, недавно глава структурного подразделения PUBG Corp. Дейв Курд дал интервью профильному изданию Eurogamer, в котором чётко дал понять, что его команда готова поддерживать развитие игры на протяжении 20 лет. Как будет выглядеть игра через пару десятков лет развития — мы утверждать не берёмся. Зато точно знаем, что в скором времени она получит обновлённую версию карты Мирамар.
реклама
Карту Мирамар подвергнут правкам на основании отзывов игроков. Её сделают более понятно, упрощённой и приятной. Это если верить разработчикам, да. Напомним, PUBG появилась в раннем доступе Steam в марте 2017 года.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила