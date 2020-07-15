Физическое издание Microsoft Flight Simulator будет распространяться на десяти DVD
В понедельник стало известно, что новенький Microsoft Flight Simulator поступит в продажу 18 августа в магазине Microsoft (на PC и Xbox One). Несмотря на то, что большинство наверняка предпочтёт цифровую версию, в мире ещё остались те, кому важно «пощупать» продукт.
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Специально для них Microsoft при сотрудничестве с издательством Aerosoft подготовила физическое розничное издание Microsoft Flight Simulator для европейских покупателей. Примечательно это издание тем, что будет распространяться на десяти двухслойных DVD, о чём стало известно из поста компании на её официальном форуме.
Как полагает издание Eurogamer, перед нами новый рекорд. Предыдущий в 2004 году установила MMORPG EverQuest II, распространявшаяся на девяти дисках.
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По мнению руководства Aerosoft, данное решение поможет тем, кому интернет-соединение не позволяет в адекватные сроки загрузить столь массивную игру. Теперь осталось вспомнить, в каком году мы в последний раз вживую видели привод оптических дисков и посчитать, как долго будут копироваться данные с десяти DVD.
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