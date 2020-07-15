Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Физическое издание Microsoft Flight Simulator будет распространяться на десяти DVD

+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

В понедельник стало известно, что новенький Microsoft Flight Simulator поступит в продажу 18 августа в магазине Microsoft (на PC и Xbox One). Несмотря на то, что большинство наверняка предпочтёт цифровую версию, в мире ещё остались те, кому важно «пощупать» продукт.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Специально для них Microsoft при сотрудничестве с издательством Aerosoft подготовила физическое розничное издание Microsoft Flight Simulator для европейских покупателей. Примечательно это издание тем, что будет распространяться на десяти двухслойных DVD, о чём стало известно из поста компании на её официальном форуме.

Как полагает издание Eurogamer, перед нами новый рекорд. Предыдущий в 2004 году установила MMORPG EverQuest II, распространявшаяся на девяти дисках.

реклама

По мнению руководства Aerosoft, данное решение поможет тем, кому интернет-соединение не позволяет в адекватные сроки загрузить столь массивную игру. Теперь осталось вспомнить, в каком году мы в последний раз вживую видели привод оптических дисков и посчитать, как долго будут копироваться данные с десяти DVD.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft microsoft flight simulator
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Физическое издание Microsoft Flight Simulator будет распространяться на десяти DVD
+
Разделённый экран, фоторежим и многое другое в трейлере особенностей DiRT 5 (обновлено)
1
Видео: как мог бы выглядеть ремастер культовой Diablo II
1
Бета-тестирование Marvel’s Avengers пройдёт в три этапа
+
Авторы Cyberpunk 2077 красиво поздравили Хидео Кодзиму с выходом PC-версии Death Stranding
+
Croteam показала новый небольшой отрывок геймплея Serious Sam 4
2

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 79
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 54
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 30
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
30
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
40
Восемь рабочих способов избежать перегрева компьютера и ноутбука в жару
41
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
71
iMac G4 2002 года выпуска или Лампа Джобса
12
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
15

Сейчас обсуждают

Maksem
22:31
Есть у меня знакомый знакомого, собрал себе комп на райзен 2600 + 1660ti на моё удивление он остался недоволен. я просил, какая материнка? b450, неплохая а какая память? 3466мгц говорит но оказалось, ...
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
nonses84
22:30
Дропы до 20 на райзене? Вы смеётесь? Это физиологически не возможно из-за огромного кеша. Дропы в любой из игр щас больше у Интел, не несите чуш.
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
Зю
22:29
Зайди и почитай отзывы в онлайн магазинах. Камера - мусор, радиомодуль теряет связь и т.д.
Samsung Galaxy A72 получит оптическую стабилизацию
Stas Burgerkiller
22:27
Неужели ты еще не понял, что твои фантазии никому не нужны?
Samsung Galaxy A72 получит оптическую стабилизацию
MriS
22:27
Да и сейчас на интеле норм разгон, если доска хорошая. Да и заметнее прирост производительности от него, а тут гонишь, чтобы он престал сливать 3700х, в потребительских задачах и играх. На Cinebench R...
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
warmuza
22:26
Ну ты же видишь, что у тебя реклама вклинилась прямо в основную смысловую часть статьи и дробит её на строчки, ну неужели так сложно переделать форматирование, ну в крайнем случае вставить всё одним ж...
В сеть попала конфигурация процессоров Intel Alder Lake S, P и M
itmanager85
22:25
кинь ссыль почитать
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
Евгений Еремин
22:23
Полностью согласен, тему новинок мусолят постоянно!.только пользы, вернее полезной инф. Нет нигде.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт
McArcher
22:23
Ждём статью на тему "как охладить процессор ослиной мочой" ))) Проводить эксперимент лучше на ЦП от Intel, поскольку они выдерживают более высокие температуры, чем ЦП от AMD.
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
Зю
22:23
За гемморой синих процев с ТДП 250ВТ в стоке, скальпирование, дорогие материнки ещё и доплачивать? Дураков оказалось не так много, как в комментах на оверах
Настольные процессоры Intel 10-го поколения продаются в 5 раз хуже AMD Ryzen по данным Mindfactory
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем