До релиза «супергеройского» экшена Marvel’s Avengers рукой подать, а это значит, что в скором времени стартует период его бета-тестирования. Сегодня разработчики объявили о том, что предрелизное тестирование пройдёт в три этапа и назвала точные даты проведения каждого из них.

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Итак, первый этап стартует 7 августа, и принять участие в нём смогут предзаказчики Marvel’s Avengers на консолях PlayStation. Второй этап — для предзаказчиков на консолях Xbox и PC, а также открытая бета для PlayStation — стартует через неделю, 14 августа. Ещё через неделю, 21 августа, пройдёт финальный этап — открытое бета-тестирование на всех платформах.

Как утверждают разработчики, в бета-версии можно будет «пощупать» все главные геймплейные особенности Marvel’s Avengers. Иными словами, бета-тест можно воспринимать как демоверсию, пусть и ограниченную по времени.

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Полноценный релиз игры состоится 4 сентября.