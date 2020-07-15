Бета-тестирование Marvel’s Avengers пройдёт в три этапа
До релиза «супергеройского» экшена Marvel’s Avengers рукой подать, а это значит, что в скором времени стартует период его бета-тестирования. Сегодня разработчики объявили о том, что предрелизное тестирование пройдёт в три этапа и назвала точные даты проведения каждого из них.
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Итак, первый этап стартует 7 августа, и принять участие в нём смогут предзаказчики Marvel’s Avengers на консолях PlayStation. Второй этап — для предзаказчиков на консолях Xbox и PC, а также открытая бета для PlayStation — стартует через неделю, 14 августа. Ещё через неделю, 21 августа, пройдёт финальный этап — открытое бета-тестирование на всех платформах.
Как утверждают разработчики, в бета-версии можно будет «пощупать» все главные геймплейные особенности Marvel’s Avengers. Иными словами, бета-тест можно воспринимать как демоверсию, пусть и ограниченную по времени.
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Полноценный релиз игры состоится 4 сентября.
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