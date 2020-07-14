На дополнении Hellraid поддержка Dying Light не закончится
Студия Techland продолжает поддерживать зомби-боевик Dying Light несмотря на его пятилетний возраст и давно угасший интерес со стороны игрового сообщества. На следующей неделе, например, к игре выйдет «адское» дополнение Hellraid, но и на этом контентная поддержка Dying Light не завершится, о чём стало известно из беседы издания Gamecrate со старшим PR-менеджером студии Олей Сондей (Ola Sondej).
реклама
По словам PR-менеджера, разработчики не считают Hellraid заключительным дополнением, и поддержка игры будет продолжаться. Из этих слов можно сделать вывод о том, что будут ещё дополнения, но, учитывая тот факт, что сейчас студия трудится над Dying Light 2, разрываться на два проекта может стать слишком накладно.
Дополнение Dying Light Hellraid выйдет 23 июля.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила