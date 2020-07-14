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На дополнении Hellraid поддержка Dying Light не закончится

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Студия Techland продолжает поддерживать зомби-боевик Dying Light несмотря на его пятилетний возраст и давно угасший интерес со стороны игрового сообщества. На следующей неделе, например, к игре выйдет «адское» дополнение Hellraid, но и на этом контентная поддержка Dying Light не завершится, о чём стало известно из беседы издания Gamecrate со старшим PR-менеджером студии Олей Сондей (Ola Sondej).

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По словам PR-менеджера, разработчики не считают Hellraid заключительным дополнением, и поддержка игры будет продолжаться. Из этих слов можно сделать вывод о том, что будут ещё дополнения, но, учитывая тот факт, что сейчас студия трудится над Dying Light 2, разрываться на два проекта может стать слишком накладно.

Дополнение Dying Light Hellraid выйдет 23 июля.

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На дополнении Hellraid поддержка Dying Light не закончится
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