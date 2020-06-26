Несмотря на то, что Dying Light уже пять лет, а студия Techland готовит полноценный сиквел, поддержка первой части не прекращается, и сегодня разработчики огласили дату выхода для неё «демонического» дополнения под названием Hellraid. Ждать осталось не так долго: аддон заглянет на виртуальные прилавки 23 июля.

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Дополнение основано на так и не вышедшем фэнтезийном слэшере Hellraid от Techland, и по его сюжету обитатели Башни обнаружили в подвале загадочный игровой автомат, оказавшийся порталом в Преисподнюю. Теперь нам предстоит расхлёбывать отнюдь не вкусную кашу, заверенную любознательными и неосторожными обитателями убежища.

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Дополнение Hellraid платное, и уже сейчас на него при желании можно оформить предварительный заказ за 359 рублей.