«Адское» дополнение для Dying Light выйдет уже через месяц
Несмотря на то, что Dying Light уже пять лет, а студия Techland готовит полноценный сиквел, поддержка первой части не прекращается, и сегодня разработчики огласили дату выхода для неё «демонического» дополнения под названием Hellraid. Ждать осталось не так долго: аддон заглянет на виртуальные прилавки 23 июля.
реклама
Дополнение основано на так и не вышедшем фэнтезийном слэшере Hellraid от Techland, и по его сюжету обитатели Башни обнаружили в подвале загадочный игровой автомат, оказавшийся порталом в Преисподнюю. Теперь нам предстоит расхлёбывать отнюдь не вкусную кашу, заверенную любознательными и неосторожными обитателями убежища.
Дополнение Hellraid платное, и уже сейчас на него при желании можно оформить предварительный заказ за 359 рублей.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила