Сетевой шутер Rainbow Six Siege может служить примером для многих: проекту в декабре исполнится пять лет, а Ubisoft по-прежнему, будто релиз состоялся только вчера, поддерживает его всё новым и новым контентом.

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Кропотливый труд приносит плоды: компания сообщила о том, что в Rainbow Six Siege по состоянию на 12 июля сыграли уже шестьдесят миллионов человек. Тенденция очень хорошая, ведь пятьдесят миллионов игроков в Rainbow Six Siege было зарегистрировано в начале сентября прошлого года. В среднем прирост пока составляет по миллиону игроков (учётных записей) в месяц.

В прошлом месяце Rainbow Six Siege получила обновление под названием Operation Steel Wave, добавившее в игру двух новых оперативников, обновлённую карту «Дом», обновившее систему рейтинговых игр, а также привнёсшее огромное количество балансирующих правок. Активно поддерживать игру Ubisoft планирует как минимум до февраля 2022 года.