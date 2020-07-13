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На следующей неделе Civilization VI получит DLC с Эфиопией и нововведениями в игровом процессе

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Весной разработчики из Firaxis анонсировали для Civilization VI сезонный абонемент под названием New Frontier Pass. По плану, в рамках сезонного абонемента игра будет пополняться новым контентом с периодичностью раз в два месяца вплоть до марта следующего года. Первый такой набор контента вышел в мае, и вот, настала очередь июльской добавки.

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Ею станет DLC под названием Ethiopia Pack, которое по большей части отражает содержание. Главное нововведение: новая игровая цивилизация — Эфиопия, обладающая неплохими бонусами к религиозному развитию. Ethiopia Pack выйдет 23 июля. Скорее всего, тогда же нам полноценно, а не крайне обобщённо расскажут об уникальных особенностях данной цивилизации.

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Вместе с DLC в игре появится новый район, где сосредоточены дипломатические представительства других цивилизаций. Данный район является чем-то вроде национального чуда света, то есть, можно построить только один такой район во всей вашей цивилизации. Так что место для его строительства следует выбирать с умом.

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Также в игре появятся две новых постройки, нацеленные на противодействие шпионажу, и возможность создавать тайные сообщества, дающие вам уникальные способности и отряды. Кроме того, Ethiopia Pack добавит альтернативные личности для Теодора Рузвельта (Америка) и Екатерины Медичи (Франция), полностью меняющие их повестки и лидерские способности.

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