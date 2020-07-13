Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мобильная NieR Re[in]carnation представлена в новом геймплейном трейлере

+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Компания Square Enix опубликовала трейлер NieR Re[in]carnation. Это мобильный проект, название и суть которого отсылает нас к большому проекту — NieR: Automata. Портативная же игра должна появиться на iOS и Android.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Сюжет у NieR Re[in]carnation максимально интригующий. Главная героиня просыпается в некоем месте с причудливой архитектурой. Сон для неё — не лучшее состояние. Дело в том, что ей постоянно снятся кошмары, поэтому разобраться с проблемами в жизни реальной нужно обязательно. Помогать ей будет некто по имени Мама (не всё так просто, поверьте).

реклама

Даты релиза у NieR Re[in]carnation пока нет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix nier re[in]carnation
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Мобильная NieR Re[in]carnation представлена в новом геймплейном трейлере
+
Коротенький трейлер к скорому выходу самурайского боевика Ghost of Tsushima
+
Microsoft Flight Simulator выйдет в следующем месяце
6
В Assassin’s Creed Valhalla почти не будет побочных заданий, а пол главного героя можно будет менять в любой момент
20
Новые 4K-скриншоты экшена Atomic Heart демонстрируют дизайн НИИ из альтернативного СССР
15
В Steam началась предварительная загрузка Death Stranding
15

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 53
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 151
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 105
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
9 июля 2020 36
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 118

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
5 фактов, которые вы должны знать про FIFA 21 перед её покупкой
5
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
27
Краткий обзор Intel Lakefield
35
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля стоимостью до 200 долларов
10
Если не включается компьютер - помоги себе сам
67
Sony инвестировала в Epic Games 250 млн долларов - изучаем причины и развитие событий
5
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
6

Сейчас обсуждают

1injener
21:10
Порадовал бабушку, а продав 2700X подсадил очередного школотрона на АМД
Настольные процессоры Intel 10-го поколения продаются в 5 раз хуже AMD Ryzen по данным Mindfactory
Slav Gaidamak
21:03
9 и 10 поколение нет ни какой разница за 10% вот дурак купят 10 поколение нет смысли!!!!
Настольные процессоры Intel 10-го поколения продаются в 5 раз хуже AMD Ryzen по данным Mindfactory
Саша Устецький
21:01
сравнение с i7 10700k не о чем не говорит если б с 9900к было бы да
Выбираем лучший игровой 8-ядерный процессоров 2020 года – Ryzen 7 3800XT против Core i7-10700K от экспертов Нardwaretimes
Slav Gaidamak
21:00
ну правильно сам виноват интел!!! я шас пока и3 9100ф 10 поколение надо мат плюс проц ни хуя!! нах
Настольные процессоры Intel 10-го поколения продаются в 5 раз хуже AMD Ryzen по данным Mindfactory
Ацкий Сотона
20:59
И вы знаете ,+ вам от меня - вы правы . Но не каждый может читать в завтрашний день , точнее не только лишь каждый ...
Отборный Intel Core i5-10600K предлагают купить по цене i9-10900F
N1ghtwish
20:58
i7-3820 у меня тоже брал 5ГГц, сейчас даже жалею, что продал его вместе с мат.платой (P9X79).
Отборный Intel Core i5-10600K предлагают купить по цене i9-10900F
Ацкий Сотона
20:57
Эта пабеда ! - Кушайти !... Ну реально , какой-то позор .
Отборный Intel Core i5-10600K предлагают купить по цене i9-10900F
Alexey Gritsenko
20:57
Наркоман что-ли?
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
Phobos
20:53
И в последующих случаях брал просто 1 рубль?
Если не включается компьютер - помоги себе сам
Me4tatelI&gt;
20:51
а ваши условные байкалы и эльбрусы они и делают там какая неблагодарность плюс не знать разницы между тайванем и китаем (формально тайвань остаток от китайской ресублики, не той "народной", тем более ...
TSMC внедрит в 2-нм техпроцесс новую технологию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем