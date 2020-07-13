Мобильная NieR Re[in]carnation представлена в новом геймплейном трейлере
Компания Square Enix опубликовала трейлер NieR Re[in]carnation. Это мобильный проект, название и суть которого отсылает нас к большому проекту — NieR: Automata. Портативная же игра должна появиться на iOS и Android.
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Сюжет у NieR Re[in]carnation максимально интригующий. Главная героиня просыпается в некоем месте с причудливой архитектурой. Сон для неё — не лучшее состояние. Дело в том, что ей постоянно снятся кошмары, поэтому разобраться с проблемами в жизни реальной нужно обязательно. Помогать ей будет некто по имени Мама (не всё так просто, поверьте).
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Даты релиза у NieR Re[in]carnation пока нет.
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