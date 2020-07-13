Коротенький трейлер к скорому выходу самурайского боевика Ghost of Tsushima
Незадолго до выхода Ghost of Tsushima (в русской локализации «Призрак Цусимы») на официальном YouTube-канале PlayStation появился специальный приуроченный к этому событию видеоролик. В нём наш главный герой, самурай Дзин Сакай, снова рассказывает о данной им клятве защиты родины и о том, как ему предстоит оставить самурайские традиции и встать на путь Призрака. Только так Сакаю удастся помочь своей стране освободиться от захватчиков.
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Релиз Ghost of Tsushima состоится 17 июля, а уже завтра, 14 июля, начнут появляться первые профессиональные обзоры. Видимо, разработчики из Sucker Punch полностью уверены в своём продукте.
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