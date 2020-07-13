Разработчики Atomic Heart опубликовали новые скриншоты экшена-долгостроя. Как полагается, всё было представлено в разрешении 4K. Нам предлагают оценить уровень графики и детализации на имеющихся локациях.

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Напомним, Atomic Heart расскажет историю некоего режимного предприятия, на котором роботы вышли из-под контроля.

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Разумеется, всё это подано в стилистике альтернативного СССР. Разработчики обещают подарить нам интересный сюжет, увлекательный геймплей и много чего ещё.

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Проект Atomic Heart пока даже не имеет даты выхода. С целевыми платформами тоже беда. Зато мы знаем, что игра создаётся на базе Unreal Engine 4, будет иметь поддержку трассировки лучей и обязательно выйдет на PC.