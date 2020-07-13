В Steam началась предварительная загрузка Death Stranding
Несмотря на то, что скорость интернет-соединения среднестатистических пользователей постоянно растёт, функция предварительной загрузки всё равно пользуется популярностью среди предзаказчиков игр. Основная причина кроется в желании приступить к прохождению долгожданной новинки сразу в момент её выхода, не дожидаясь нескольких часов на загрузку всех необходимых данных.
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Вот и Death Stranding не исключение. Игра большая, «массивная», поэтому предварительная загрузка в ней необходима. Как сообщают счастливые обладатели предзаказанной PC-копии в Steam, система предзагружает без малого 64 Гбайта данных.
Напоминаем, что до компьютеров Death Stranding доползёт уже завтра, 14 июля. На PlayStation 4 творение Хидео Кодзимы вышло в конце прошлого года.
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