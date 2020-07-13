Ubisoft разрешила представителям игровых изданий «пробежаться» по Watch Dogs Legion, записать игровой процесс и выложить его в общий доступ, чтобы все желающие могли посмотреть побольше геймплея, чем было уложено в весьма сжатые по времени рамки презентации Ubisoft Forward.

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Напомним, что в Watch Dogs Legion мы отправимся в Лондон не очень далёкого будущего, где практически воцарилась антиутопия и закономерно возникло движение сопротивления. «Легион» примечателен тем, что здесь нет конкретного главного героя: вместо одного персонажа в нашем отряде сразу множество жаждущих свободы персонажей, которых мы завербовали на улицах виртуального Лондона. Принять в свои ряды можно кого угодно: от бесполезного безработного до бабули-ветерана специальных служб.

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У каждого персонажа имеются свои сильные и слабые стороны, которые и определяют стиль прохождения того или иного задания. В целом Ubisoft описывает Watch Dogs Legion как игру с очень высокой степенью реиграбельности.

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Релиз Watch Dogs Legion запланирован на 29 ноября.