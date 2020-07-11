Компания Saber Interactive совместно с Focus Home Interactive сообщили, что выход первого крупного обновления для SnowRunner должен состояться уже 15 июля. Набор контента для симулятора езды по бездорожью получил название Search & Recover. С выходом DLC в игре начнётся первый сезон — тренды игростроения добрались и сюда, ага.

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Search & Recover добавит в игру новый регион — участок заснеженной России площадью 8 квадратных километров. Пользователям предложат разыскать здесь парочку автомобилей TUZ 16 Actaeon, Ford 750 4x4 Crewlab и даже бомбардировщик времён Второй мировой войны. Search & Recover также добавит в игру множество новых опций для кастомизации техники, включая новую возможность преобразить интерьер.

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Как полагается в подобных случаях, обновление Search & Recover можно будет прикупить вместе с сезонным абонементом или же отдельно. Хорошая новость для тех, кто привык играть в SnowRunner в кампании с другом: для посещения нового региона требуется наличие только одной копии Search & Recover. Обновление выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4.