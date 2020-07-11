Утечка: Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября
Похоже, информопровод Ubisoft окончательно прорвало: за день до начала мероприятия Ubisoft Forward в Сеть слили дату выхода Assassin’s Creed Valhalla. Если до сегодняшнего дня было известно лишь о том, что «Валгалла» появится в продаже в конце года, то теперь мы знаем точный день — 17 ноября.
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Если утечка верна, то у Assassin’s Creed Valhalla может возникнуть конкуренция с Cyberpunk 2077, которая выйдет двумя днями позднее, 19 ноября. Возможно, Ubisoft не считает аудитории этих игр пересекающимися. Как бы то ни было, правда выяснится уже завтра в 22:00 по московскому времени.
Кстати, сегодня же в Сеть «слили» кинематографический трейлер Far Cry 6. Издатель оперативно удаляет записи из YouTube, поэтому соответствующей новости, по крайней мере, редакционной, за которую мы можем отвечать, на сайте нет (и вряд ли будет, учитывая приближение Ubisoft Forward, где всё покажут уже официально).
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