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F1 2020 поступила в продажу, смотрим трейлер

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Codemasters показала новый трейлер гоночного симулятора F1 2020, посвящённый его релизу. Теперь игра доступна для покупки абсолютно всем желающим, чуть ранее доступ к ней получили обладатели Michael Schumacher Deluxe Edition. Проект доступен на PC, Xbox One, PlayStation 4 и даже Stadia. В том же Steam игра продаётся за 1085 рублей, она уже имеет 91% рейтинга на основании более 600 рецензий.

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F1 2020 может предложить фанатам виртуальной «Формулы» стандартный набор полезностей. Там есть режим карьеры на 10 сезонов, режим «Моя команда», заезды для «Формулы 2» и многое другое.

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Всего в игре имеется 22 трассы, включая две новые — Зандворт и Ханой.

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Cyborg39rus
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ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖДДДДДДДДДДДДДДДУУУУУУУУУУУУУУУУУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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V.L.A.D.L.E.N
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