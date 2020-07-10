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Valve пришлось отменить разработку Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 из-за проблем с движком Source 2

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Релиз Half-Life: Alyx случился несколько месяцев назад, и за это время все, кто хотел, успели пройти эту замечательную игру. Конечно, VR-эксклюзивность накладывает свои ограничения, но когда создателей модификаций это останавливало? Небезызвестный Джефф Кили, один их самых приметных сегодня медийных личностей в игровой индустрии, подготовил особый документальный проект «Последние часы разработки Half-Life: Alyx», в рамках которого рассказывается аж о девяти отменённых играх Valve. Представленная работа выполнена в особом интерактивном формате. Полностью пересказывать её содержимое не имеет смысла. Лучше обратиться к лаконичному и краткому содержанию, которое подготовили журналисты издания IGN. Далее по тексту идёт описание этих самых проектов.

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Итак, Half-Life 3. Да, она действительно разрабатывалась в стенах Valve. Причём, речь идёт именно о полноценной третьей части, а не о третьем эпизоде для Half-Life 2. Разработка велась в 2013-2014 годах. Команда создателей хотела перенять и развить важную геймплейную «фишку» Left 4 Dead — «ИИ-режиссёра», который бы каждый раз ставил игрока в уникальные ситуации. Игра разрабатывалась на базе Source 2, но была отменена из-за несовершенства этого движка.

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Left 4 Dead 3. Слухи об этой игре тоже ходили давно, в Сеть попадали скриншоты из закрытой презентации движка Source 2. Кооперативный шутер хотели перенести в открытый мир, а местом действия избрали Марокко. Причина отмены разработки та же — проблемы с Source 2.

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Borealis — игра для VR, главой разработки которой стал сценарист серии Half-Life. Основной локацией проекта должен был стать корабль «Борей».

Другие отменённые игры от Valve представляют собой, скорее, некие сборники идей, а не полноценные готовые проекты. Был, например, RPG — так и назывался, да. Valve хотела себя почувствовать разработчиков ролевых игр, но очень быстро отказалась от этой идеи. Дальше концепта дело не продвинулось.

SimTrek — это проект от разработчиков оригинальной Kerbal Space Program для шлемов виртуальной реальности. Его отложили из-за начавшихся работ над Half-Life: Alyx. Вообще, теоретическую возможность популяризации VR компания Valve отрабатывала по полной программе. В стадии прототипа сгинуло ещё несколько игровых проектов, о которых сегодня мало что известно. Также известно, что подопечные Гейба Ньюэлла в своё время трудились над собственным виртуальным шлемом, который получился настолько амбициозным и технологичным, что его прогнозируемая стоимость для конечного потребителя превысила отметку в 5 тысяч долларов. Выйти он должен был одновременно с Half-Life: Alyx.

Во всё том же интерактивном докладе Джеффа Кили отмечается, что сама Valve считает свой недавний проект для VR успешным, а это значит, что серия до сих пор почитается среди фанатов. С 2018 года разработчики компании трудятся над неким таинственным проектом. Очень хочется надеяться, что речь идёт о новой Half-Life для стандартных игровых платформ.

Если вы хотите сами изучить «Последние часы разработки Half-Life: Alyx», то смело переходите в Steam и покупайте проект за 259 рублей.

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