Разработчики из Superhot Team решили, что по прошествии двух с половиной лет проекту Superhot Mind Control Delete наконец-то пора избавиться от таблички «Ранний доступ» и получить статус полноценного релиза. Ждать знаменательного события осталось недолго: игра выйдет ровно через неделю — 16 июля.

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Поскольку Mind Control Delete является продолжением вышедшего в 2016 году шутера Superhot, разработчики посчитали, что будет правильно предоставить обладателям первой части доступ к финальной версии продолжения. Так что если вы в своё время приобрели Superhot, то Superhot Mind Control Delete должна будет появиться у вас автоматически. Важно: чтобы получить Superhot MCD в подарок, первую часть обязательно надо купить до 16 июля. Копии, полученные бесплатно в рамках тех или иных акций, не считаются. Таково условие.

В Superhot Mind Control Delete разработчики серьёзно потрудились над продолжительностью игры (займёт около полутора десятков часов), добавили новые геймплейные механики и расширили возможности персонажа, разнообразили «бестиарий», а также поработали над оптимизацией.