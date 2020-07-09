Superhot Mind Control Delete выйдет через неделю и будет бесплатной для покупателей первой части
Разработчики из Superhot Team решили, что по прошествии двух с половиной лет проекту Superhot Mind Control Delete наконец-то пора избавиться от таблички «Ранний доступ» и получить статус полноценного релиза. Ждать знаменательного события осталось недолго: игра выйдет ровно через неделю — 16 июля.
реклама
Поскольку Mind Control Delete является продолжением вышедшего в 2016 году шутера Superhot, разработчики посчитали, что будет правильно предоставить обладателям первой части доступ к финальной версии продолжения. Так что если вы в своё время приобрели Superhot, то Superhot Mind Control Delete должна будет появиться у вас автоматически. Важно: чтобы получить Superhot MCD в подарок, первую часть обязательно надо купить до 16 июля. Копии, полученные бесплатно в рамках тех или иных акций, не считаются. Таково условие.
В Superhot Mind Control Delete разработчики серьёзно потрудились над продолжительностью игры (займёт около полутора десятков часов), добавили новые геймплейные механики и расширили возможности персонажа, разнообразили «бестиарий», а также поработали над оптимизацией.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила