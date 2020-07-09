Медленно, но верно CD Projekt RED расширяет список платформ, на которых можно поиграть в Thronebreaker The Witcher Tales (в русской локализации «Кровная вражда. Ведьмак. Истории»). На компьютерах игра вышла ещё осенью 2018 года, в декабре того же года добралась до консолей, в январе этого года — до Nintendo Switch, и вот, настал черёд мобильных устройств. Сегодня проект стал доступен на устройствах под управлением iOS, о чём и оповещает сопутствующий видеоролик.

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На Android «Кровная вражда» тоже обязательно заглянет. Конкретную дату разработчики не оглашают, но это точно произойдёт до конца года.

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Напомним, что в Thronebreaker The Witcher Tales мы принимаем роль королевы Мэвы, над государством которой нависла угроза неминуемого вторжения Империи Нильфгаард. Мэва должна сформировать союзы с соседями и дать отпор агрессору.

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К слову, продажи Thronebreaker The Witcher Tales не оправдали ожиданий CD Projekt RED, поэтому продолжения у игры не будет. А вот обязательства перед игроками выполнить надо.