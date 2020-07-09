Как известно, соревновательный шутер Valorant распространяется по условно-бесплатной модели, а это значит, что основным способом его монетизации является продажа элементов косметической кастомизации. Несколько часов назад Riot Games представила такой набор класса Ultra под названием Enderflame.

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Перед нами один из первых анимированных наборов обликов, для которого также были созданы специальные эффекты, поэтому удовольствие наверняка будет не из дешёвых. Энтузиасты уже подсчитали, что облик Enderflame на каждое из доступных видов оружия в общей сложности обойдётся примерно в 10 000 единиц внутриигровой валюты, или примерно в $100 реальной валюты. В продажу набор должен поступить завтра, 10 июля.

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Напомним, что в конце июня в Valorant появился соревновательный режим, вернувший многим интерес к проекту, а сама Riot Games явно рассчитывает на то, что Valorant с нами надолго, и планирует активно его поддерживать на протяжении многих лет.