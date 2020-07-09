Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Набор обликов превратит оружие в Valorant в огнедышащих драконов

+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Как известно, соревновательный шутер Valorant распространяется по условно-бесплатной модели, а это значит, что основным способом его монетизации является продажа элементов косметической кастомизации. Несколько часов назад Riot Games представила такой набор класса Ultra под названием Enderflame.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Перед нами один из первых анимированных наборов обликов, для которого также были созданы специальные эффекты, поэтому удовольствие наверняка будет не из дешёвых. Энтузиасты уже подсчитали, что облик Enderflame на каждое из доступных видов оружия в общей сложности обойдётся примерно в 10 000 единиц внутриигровой валюты, или примерно в $100 реальной валюты. В продажу набор должен поступить завтра, 10 июля.

реклама

Напомним, что в конце июня в Valorant появился соревновательный режим, вернувший многим интерес к проекту, а сама Riot Games явно рассчитывает на то, что Valorant с нами надолго, и планирует активно его поддерживать на протяжении многих лет.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

riot games valorant
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Thronebreaker The Witcher Tales наконец-то добралась до устройств под управлением iOS
+
Ведущий сценарист Horizon Zero Dawn покинул студию Guerilla Games
+
Набор обликов превратит оружие в Valorant в огнедышащих драконов
+
В Hardspace Shipbreaker появится пониженный уровень сложности
+
Дополнение Shadowlands для World of Warcraft будет выпущено осенью, разработчики показали коллекционное издание
12
Сборник игр-ужастиков The Dark Pictures: Little Hope обзавёлся точной датой релиза
+
За несколько дней от популярности Hyper Scape от Ubisoft на Twitch не осталось и следа
7
В Сеть утекла ещё одна запись игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla
15

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 22
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 97
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 149
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 117

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
22
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
149
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
124
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
53
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть вторая, от GeForce 9600 GSO до Titan RTX
11
VRbox - дешёвая альтернатива или игрушка на пару вечеров
13
Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
11
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
10
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре World War Z (релизная версия) - тест с 5 видеокартами
9
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть первая
3

Сейчас обсуждают

ZrZ
13:40
Алексей Сычёв почему-то не написал об одной из самых интересных вещей - StoreMI 2. Ну, наверно, потому что он крайне объективен, наверно поэтому. Techpowerup: "Сегодня AMD также представляет техноло...
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
Kyle Reeze
13:37
На одном ПК стоит 16, а на другом 32. На обоих стоят одни и те же игрушки (все новые) - разницы никакой вообще. Разница есть только в видеоадаптерах и как следствие в фпс.
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Сергей Хомич
13:33
а чем плоха стрельба в Division 1, 2?
За несколько дней от популярности Hyper Scape от Ubisoft на Twitch не осталось и следа
Bare_Metal
13:28
Странная статья. 32Гб я ставил в 2011 году, когда вышел i7-2600k. Сегодня вопрос с памятью решается однозначно - минимум 64Гб.
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Александр Толикин
13:27
Синенькие обиженные дурачки в темы про райзен набежали. Валите свой днищенский Интуль вафлите лучше.
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
Александр Еремеев
13:26
Хуанг богатеет не по дням, а по часам.
NVIDIA обошла прочие американские компании полупроводникового сектора по стоимости активов
Lex001
13:25
\\\грядущие новинки Pixel 5 и Pixel 5 XL окажутся представителями среднего класса\\\ Ага, ага, на 7хх серии драконов....... За 600 и 900$ соответственно :)
Google Pixel 3 XL подешевел на 46 000 рублей – Snapdragon 845, стоковая ОС Android 10, экран Quad HD+ P-OLED, NFC и качественная камера по лучшей цене
Yolanda Tarska
13:18
Таких у меня нет просадок, только на аутдоре, где игроков 100 в кадре, бывает до 40 падает.
Дополнение Shadowlands для World of Warcraft будет выпущено осенью, разработчики показали коллекционное издание
Kopcheniy
13:18
Смотря чьи нанометры сравнивать. Самым убедительным примером можно посчитать сравнение чипов R9 Fury X и GTX Titan X. Оба используют 28нм норму, размеры чипов почти одинаковые (596 vs 601 мм2), но пло...
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получит огромный кристалл площадью 627 мм² и современный 8-нм техпроцесс
Александр Лавренов
13:17
А ты завязывай читать через строчку. Статья про игровой комп, а не про домашний и рабочий.
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем