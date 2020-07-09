Набор обликов превратит оружие в Valorant в огнедышащих драконов
Как известно, соревновательный шутер Valorant распространяется по условно-бесплатной модели, а это значит, что основным способом его монетизации является продажа элементов косметической кастомизации. Несколько часов назад Riot Games представила такой набор класса Ultra под названием Enderflame.
реклама
Перед нами один из первых анимированных наборов обликов, для которого также были созданы специальные эффекты, поэтому удовольствие наверняка будет не из дешёвых. Энтузиасты уже подсчитали, что облик Enderflame на каждое из доступных видов оружия в общей сложности обойдётся примерно в 10 000 единиц внутриигровой валюты, или примерно в $100 реальной валюты. В продажу набор должен поступить завтра, 10 июля.
реклама
Напомним, что в конце июня в Valorant появился соревновательный режим, вернувший многим интерес к проекту, а сама Riot Games явно рассчитывает на то, что Valorant с нами надолго, и планирует активно его поддерживать на протяжении многих лет.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила