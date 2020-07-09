Симулятор демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker вполне успешно на протяжении почти месяца пребывает в раннем доступе и уже успел получить 90-процентный пользовательский рейтинг. Также разработчики прислушиваются к отзывам игроков, и одно из самых популярных пожеланий скоро будет исполнено.

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Речь идёт об уровне сложности. Дело в том, что даже на самом лёгком из доступных сейчас уровней сложности в Hardspace Shipbreaker время работы персонажа ограничено сменой, и за неё многие не успевают выполнить поставленную задачу. Поэтому разработчики поразмыслили и решили сделать дополнительный уровень сложности, в котором рабочая смена персонажа ограничивается лишь терпением игрока. Как следствие, запас кислорода в костюме будет бесконечным (до тех пор, пока шлем не получит критические повреждения).

Поскольку такой режим прохождения объективно нечестный, у него будет отдельная таблица лидеров, чтобы не перемешиваться с теми, кто играют в Hardspace Shipbreaker по изначально задумывавшимся правилам.