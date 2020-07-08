Сборник игр-ужастиков The Dark Pictures: Little Hope обзавёлся точной датой релиза
Разработчики из студии Supermassive Games совместно с Bandai Namco назвали точную дату релиза интерактивного фильма ужасов The Dark Picture: Little Hope. Это должно произойти уже 30 октября нынешнего года, информация была «зашита» в новом сюжетном трейлере игры.
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Здесь мы хотим напомнить, что собой представляет The Dark Pictures. Речь идёт о целом сборнике фильмов ужасов, каждый из которых будет рассказывать нам уникальную историю. Примечательно, что все проекты можно опробовать не только в рамках одиночного режима, но и в кампании с друзьями. В последнем случае речь идёт о локальном режиме (играет до пяти человек по очереди) и полноценном сетевом (двое проходят сюжет вместе).
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Местом действия The Dark Picture: Little Hope станет Литтл-Хоуп. Это не самый приятный в мире город, населённый призраками. На правах главных действующих лиц выступает четвёрка студентов и их преподаватель. Считай, классика кинематографа. Мы имеем дело с проектом, в котором все принятые решения имеют последствия. Короче говоря, при неправильном наборе действий персонажи могут погибнуть.
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The Dark Picture: Little Hope должна выйти на PC, Xbox One и PlayStation 4. Помимо, собственно, сюжетного трейлера к ознакомлению также предлагается видео с игровым процессом, записанное журналистами из профильного издания IGN.
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