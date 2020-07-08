В начале апреля этого года в Steam по программе раннего доступа вышел постапокалиптический градостроительный симулятор с элементами выживания Endzone A World Apart. Проект оказался достаточно востребованным, и вот, спустя три месяца авторы рапортовали о том, что продажи его ранней версии преодолели отметку в сто тысяч копий.

реклама

анонсы и реклама Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Кроме того, разработчики продолжают спасать мир от возможного настоящего апокалипсиса, поэтому делают доброе дело и потихоньку восстанавливают леса Бразилии. На сегодняшний день компания в рамках сотрудничества с некоммерческой организацией OneTreePlanted посадила уже без малого тридцать тысяч деревьев — по одному дереву на каждую проданную копию Endzone A World Apart в издании Save the World.

реклама

По сюжету Endzone A World Apart, группа террористов по всему миру подорвала ядерные реакторы, в результате чего мир погрузился в постъядерный хаос, и нам, оставшись практически без наследия цивилизации, предстоит построить функционирующее и безопасное поселение в крайне неприветливом мире, а также развивать технологии, добывать ресурсы и следить за здоровьем выживших членов нашего общества.