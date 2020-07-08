Градостроительный симулятор Endzone A World Apart разошёлся тиражом в сто тысяч копий
В начале апреля этого года в Steam по программе раннего доступа вышел постапокалиптический градостроительный симулятор с элементами выживания Endzone A World Apart. Проект оказался достаточно востребованным, и вот, спустя три месяца авторы рапортовали о том, что продажи его ранней версии преодолели отметку в сто тысяч копий.
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Кроме того, разработчики продолжают спасать мир от возможного настоящего апокалипсиса, поэтому делают доброе дело и потихоньку восстанавливают леса Бразилии. На сегодняшний день компания в рамках сотрудничества с некоммерческой организацией OneTreePlanted посадила уже без малого тридцать тысяч деревьев — по одному дереву на каждую проданную копию Endzone A World Apart в издании Save the World.
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По сюжету Endzone A World Apart, группа террористов по всему миру подорвала ядерные реакторы, в результате чего мир погрузился в постъядерный хаос, и нам, оставшись практически без наследия цивилизации, предстоит построить функционирующее и безопасное поселение в крайне неприветливом мире, а также развивать технологии, добывать ресурсы и следить за здоровьем выживших членов нашего общества.
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