Пострелизная поддержка Dying Light 2 будет соответствовать первой части
Несмотря на то, что у Dying Light 2 ещё нет точной даты выхода, разработчики из Techland уже вовсю заверяют нас в том, что после выхода игры она будет активно поддерживаться, и уровень этой поддержки будет примерно соответствовать уровню первой Dying Light. По словам ведущего геймдизайнера Dying Light 2 Тимона Смекталы, на релизе в новинке будет предостаточно контента, однако у разработчиков практически каждый день появляются всё новые и новые идеи, которые можно воплотить в виде контентных добавок уже после выхода проекта.
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Стоит отметить, что господин Смектала слов на ветер не бросает: первая Dying Light вышла уже пять с половиной лет назад, а её поддержка новым контентом всё равно продолжается. В частности, недавно стало известно, что 23 июля игра получит крупное «адское» дополнение под названием Hellraid, основанное на одноимённом фэнтезийном слэшере студии, который, увы, так и не увидел свет.
Что же касается Dying Light 2, то, возможно, дату её выхода нам огласят уже в ближайшие дни. Тимон Смектала предпочёл уйти от ответа на этот вопрос.
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