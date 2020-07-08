Разработчики из студии The Coalition совместно с Xbox Game Studios представили небольшой видеоролик четвёртой операции для шутера Gears 5. Операция эта получила название Brothers in Arms, само обновление же выйдет 14 июля. Оно добавит в игру обновлённый внутренний магазин, новых персонажей и карту, переделанную систему рангов.

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The Coalition также готовит некоторые изменения для режима PvE — пока без подробностей. Зато мы точно знаем, что все персонажи четвёртой операции не получат соответствующие способности героя. То есть, на протяжении некоторого времени их нельзя будет использовать в PvE-режимах Horde и Escape.

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В пятой операции разработчики разрешат игрокам выбирать персонажей и способности в любой комбинации.