Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Gears 5 получит обновление с новыми персонажами, картой и ранговой системой

+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Разработчики из студии The Coalition совместно с Xbox Game Studios представили небольшой видеоролик четвёртой операции для шутера Gears 5. Операция эта получила название Brothers in Arms, само обновление же выйдет 14 июля. Оно добавит в игру обновлённый внутренний магазин, новых персонажей и карту, переделанную систему рангов.

реклама

анонсы и реклама
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

The Coalition также готовит некоторые изменения для режима PvE — пока без подробностей. Зато мы точно знаем, что все персонажи четвёртой операции не получат соответствующие способности героя. То есть, на протяжении некоторого времени их нельзя будет использовать в PvE-режимах Horde и Escape.

реклама

В пятой операции разработчики разрешат игрокам выбирать персонажей и способности в любой комбинации.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox game studios the coalition gears 5
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Gears 5 получит обновление с новыми персонажами, картой и ранговой системой
+
Авторы Shovel Knight работают над своей первой трёхмерной игрой
+
Разделённый экран, фоторежим и многое другое в трейлере особенностей DiRT 5
+
За пять лет в Rocket League сыграли 75 миллионов человек
1
Тизер Vampire: The Masquerade — Swansong, ролевой игры по знаменитой вселенной с упором на сюжет
3
Test Drive Unlimited Solar Crown официально анонсирована
6

Интересные материалы

В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 95
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 112
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 78
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
2 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Недорогая сборка ПК для Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn
59
Моё мнение об ASUS TUF B450M-PRO GAMING - не все так хорошо спустя несколько месяцев использования; разгон и тестирование с замерами температур VRM
258
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
128
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
96
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
14
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть вторая, от GeForce 9600 GSO до Titan RTX
8
ИгроМир 2020 может стать самым значимым игровым событием в этом году
20
VRbox - дешёвая альтернатива или игрушка на пару вечеров
10

Сейчас обсуждают

Великий-Дракон Желтый
13:30
у меня 3100. соснул? мамкин овер. это ты оправдываешься. твой проц не раскачивает 1080ti. ну и что ты на это скажешь?
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
Tovbot
13:29
Классический пример того как фанат сам находит оправдание решению кумира даже не утруждая его объяснениями. Причина данного решения банальна - снижение себестоимости. Класть мощную зарядку пожалели, с...
Все iPhone 12 выйдут с экранами OLED, без наушников и зарядки в комплекте поставки
Den Fed
13:29
и на него файл подкачки. То что это глупость доказали еще 20 лет назад.
Выясняем оптималный объём оперативной памяти для современной системы в новом тесте от Linus Tech Tips
cliket
13:28
Ну да, ведь времени на раскачку не было. ))
AMD официально заявила о скором выходе на рынок настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3
Yuri Myakotin
13:28
Зависит от задач. Если задача завязана на прокачку больших объемов данных, а не только на "тяжелых" вычислениях - то очень положительно отразится.
AMD готовит новую серию флагманских процессоров Ryzen с 64-ядерным Ryzen Threadripper PRO 3995WX
Den Fed
13:28
он говорил ! Авторитет и провидец !
Выясняем оптималный объём оперативной памяти для современной системы в новом тесте от Linus Tech Tips
RussianNeoguy
13:26
Типа того. Небось ты не в курсах как орбы кололи амдшные дешманские кристаллы
AMD официально заявила о скором выходе на рынок настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3
warlam
13:26
Вы имеете в виду переходник с M.2 на PCI-E x16? Есть такие, обычно на 1-2 штуки SSD, на 4 нужно поискать, но вроде гигабайт выпускала такую.
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
cliket
13:25
I5-10600K для нищебродов, только I9, не купил I9 не пацан.
AMD официально заявила о скором выходе на рынок настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3
peppery
13:25
Об X версиях и речь. Понятное что народный 3600 никуда не денется.
Процессоры серии Ryzen 3000 XT представлены официально
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем