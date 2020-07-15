Сегодня рано утром на официальном канале консолей PlayStation был опубликован новый трейлер раллийного симулятора DiRT 5, посвящённый особенностям грядущей игры. Видеоролик оперативно скрыли (сделали приватным), но Интернет — такая вещь, что заниматься такими делами бесполезно, и простые пользователи успели сделать копию.

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В небольшом видеоролике нас знакомят лишь с некоторыми геймплейными особенностями DiRT 5. Например, информируют о наличии режима разделённого экрана, позволяющего двум (судя по ролику, даже четырём) игрокам гоняться друг против друга, сидя за одной консолью и перед одним телевизором. Также DiRT 5 порадует возможностью кастомизации покраски машин, наличием фоторежима, позволяющего делать эффектные снимки, возвращением режима испытаний — джимхана — и многим другим.

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Релиз DiRT 5 запланирован на 9 октября на PC и консолях уходящего поколения, а позднее проект доберётся и до «некстгена».

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Обновлено 15 июля: Поскольку предыдущий видеоролик был удалён, произведена его замена на опубликованную сегодня копию.