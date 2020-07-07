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Тизер Vampire: The Masquerade — Swansong, ролевой игры по знаменитой вселенной с упором на сюжет

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Студия Big Bad Wolf совместно с Nacon продемонстрировали трейлер Swansong — ролевой игры во вселенной World of Darkness. Этот ролевой проект делается с большой ставкой на сюжет, местом действия выбран Бостон. История должна получиться максимально запутанной и многогранной, подаваться он будет сразу от трёх героев — трёх вампиров из разных кланов.

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В понимании Big Bad Wolf, сюжетно ориентированная игра — это когда много диалогов с многочисленными вариантами воздействия на отдельные реплики. На выбор целых фраз будут влиять прокачанные навыки и «перки». Мы также знаем, что в Swansong будут мини-игры со взломом замков и прочими ролевыми элементами.

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Релиз Vampire: The Masquerade — Swansong запланирован только на будущий год. Проект выйдет на консолях и PC. Причём, в случае с компьютерами речь идёт только о магазине Epic Games Store.

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LEVAK
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RadeoForce
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а ты умеешь уходить по-английски=)
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IO_OI
22:18
Тебе палату давать нужно, где нет цифровых устройств и интернета. Минимум на 6 мес.
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Evgeniy Tarasov
22:18
А где цены то ??????
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RadeoForce
22:17
я бы сказал, в частоту инфинити фабрик. У меня после 4.5ггц в ларке прирост заканчивается, и то пришлось микроны до усрачки гнать, примерно до показателей бидая
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RadeoForce
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"...Под словом ЛОХ я понимаю человека, который потерял грани этого мира..." у тебя с терминологией беда, психолод. Ты вроде бы куда-то собирался? Давай, беги уже, тебя даже мучить скучно :-(
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IO_OI
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Death_Arrow
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GrozaX
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