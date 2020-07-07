Минутка игрового процесса раллийного симулятора WRC 9 на трассе в Кении
В рамках мероприятия Nacon Connect разработчики из Kylotonn (KT Racing) показали свежий игровой процесс раллийного симулятора WRC 9. В качестве демонстрации решили выбрать трассу в Кении. Видеоролик очень короткий — всего одна минута — но больше, пожалуй, и не нужно, всё равно геймплей однотипный.
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WRC 9 была анонсирована в марте, а релиз состоится третьего сентября на PC (Epic Games Store) и консолях уходящего поколения. Позднее игра доберётся и до консолей нового поколения.
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Стоит напомнить, что в дальнейшем серию WRC будут развивать специалисты из Codemasters.
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