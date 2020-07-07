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Минутка игрового процесса раллийного симулятора WRC 9 на трассе в Кении

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В рамках мероприятия Nacon Connect разработчики из Kylotonn (KT Racing) показали свежий игровой процесс раллийного симулятора WRC 9. В качестве демонстрации решили выбрать трассу в Кении. Видеоролик очень короткий — всего одна минута — но больше, пожалуй, и не нужно, всё равно геймплей однотипный.

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WRC 9 была анонсирована в марте, а релиз состоится третьего сентября на PC (Epic Games Store) и консолях уходящего поколения. Позднее игра доберётся и до консолей нового поколения.

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Стоит напомнить, что в дальнейшем серию WRC будут развивать специалисты из Codemasters.

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RadeoForce
22:00
абидилься дитятко
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IO_OI
21:59
Редко захожу почитать сюда, но тебя сразу заприметил, есть тут кто притворяется, корчит, но ты реально веришь в то что несешь, причем готов порвать за это, а это диагноз мой друг. Ты теряешь грани меж...
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xyligano
21:58
понял. спасибо большое
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IO_OI
21:55
Ну если тебя это радует, или папа тебя родил, тогда радуйся своей глупости.
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RadeoForce
21:54
"...Вот про психолога тут ты совсем близко, угадал..." скорее, про "маминого" угадал)
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RadeoForce
21:53
сам-то что тут забыл, такой многогранный подросток-психолог?=)
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Twisted Evil
21:53
Хоспади, что вы так тригернулись то на «порно» вставленное мной для красного словца. Убери его и смысл не поменяется. Или ты хочешь поспорить, что твои юзеры не дибилы раз на мыломсру хрень ловят?
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IO_OI
21:53
Вот про психолога тут ты совсем близко, угадал.
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Shock Memes
21:52
Выглядит как игра по росомахе, если будет норм графика то в принципе сойдёт.
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1injener
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