Разработчики из Cyanide рассказывают про свой новенький проект Werewolf the Apocalypse — Earthblood редко, но очень метко. Сегодня в рамках мероприятия Nacon Connect авторы огласили обновлённую дату выхода игры — 4 февраля следующего года на PC (Epic Games Store) и консолях текущего и нового поколений, — а также опубликовали свежий трейлер с кадрами игрового процесса.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Напомним, что в Werewolf the Apocalypse — Earthblood мы принимаем роль вервольфа Кахала, изгнанного из своего родного клана оборотней, но вынужденного вернуться, чтобы помочь своим собратьям одолеть могущественную корпорацию, отходы производства которой отравляют землю и грозят большой бедой для всей экосистемы.

реклама

Кахал может переключаться между тремя формами — человека, волка и оборотня — в зависимости от поставленных перед ним задач. К примеру, форма человека позволяет Кахалу общаться с другими людьми, а форма волка — скрытно проходить мимо охраны.