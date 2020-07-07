Werewolf the Apocalypse — Earthblood выйдет в начале февраля
Разработчики из Cyanide рассказывают про свой новенький проект Werewolf the Apocalypse — Earthblood редко, но очень метко. Сегодня в рамках мероприятия Nacon Connect авторы огласили обновлённую дату выхода игры — 4 февраля следующего года на PC (Epic Games Store) и консолях текущего и нового поколений, — а также опубликовали свежий трейлер с кадрами игрового процесса.
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Напомним, что в Werewolf the Apocalypse — Earthblood мы принимаем роль вервольфа Кахала, изгнанного из своего родного клана оборотней, но вынужденного вернуться, чтобы помочь своим собратьям одолеть могущественную корпорацию, отходы производства которой отравляют землю и грозят большой бедой для всей экосистемы.
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Кахал может переключаться между тремя формами — человека, волка и оборотня — в зависимости от поставленных перед ним задач. К примеру, форма человека позволяет Кахалу общаться с другими людьми, а форма волка — скрытно проходить мимо охраны.
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