Kingdom of Amalur: Re-Reckoning обзавелась точной датой релиза, для проекта также готовят сюжетное DLC
Компания THQ Nordic сообщила точную дату выхода Kingdom of Amalur: Re-Reckoning — переиздания ролевой игры, оригинальная версия которой вышла ещё в 2012 году. Обновлённая её версия поступит в продажу 8 сентября на PC, Xbox One и PlayStation 4. И вот уже Re-версия получит в будущем году первое сюжетное дополнение под названием Fatesworn. Деталями этого самого сюжетного продолжения разработчики делиться не спешат.
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Зато про Kingdom of Amalur: Re-Reckoning мы уже многое знаем. Нам подвезут улучшенную графику и все вышедшие для оригинальной игры DLC. Старые баги и недоработки будут исправлены.
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Коллекционерам стоит присмотреться к особому изданию Kingdom of Amalur: Re-Reckoning. Стоить она будет аж $110. За такие деньги вам предложат:
- розничную копию игры;
- пять карточек с иллюстрациями;
- CD с официальным саундтреком;
- 20-сантиметровую статуэтку эльфийки Элин Шир;
- уникальный брелок.
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А ещё, если верить информации на официальной страничке проекта в Steam, переиздание выйдет на русском языке, чем не могла похвастаться оригинальная версия. На знакомство с полностью переведённой игрой рассчитывать не приходится — мы получим только русский интерфейс с субтитрами.
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