Создатели Orcs Must Die! 3 дали интервью профильному изданию PCGamesN, в рамках которого была обнародована информация о версии игры для Stadia. На облачном стриминговом сервисе от Google проект будет работать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

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Представители Robot Entertainment (так называется студия-разработчик) также рассказали о предпринятых мерах по оптимизации своего проекта. Игроков ждёт повсеместное применение динамического рендера, который поможет удержать показатель FPS в нужных границах.

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Если вдруг кто призабыл, то Orcs Must Die! 3 стала временным эксклюзивом для Google Stadia. Выход проекта намечен на нынешнее лето.