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Благодаря моддерам в Dark Souls III теперь можно пострелять из АК-47 и M16

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Шарм фэнтезийных ролевых игр заключается в их «средневековости» и волшебстве как основах мира. Энтузиастам, впрочем, подобные мелочи не интересны, и ради веселья они готовы даже Dark Souls III превратить в полигон для испытания огнестрельного оружия. Именно так с Dark Souls III поступил моддер Forsakensilver, опубликовавший на знаменитом портале Nexus Mods модификацию мод названием Modern Firearm. Любопытно, что модификация появилась на портале ещё в середине июня, однако игровые издания обратили на неё внимание лишь сегодня.

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Модификация заменяет арбалеты в игре на различные автоматы, дробовики и даже снайперские винтовки. В частности, игроки смогут пострелять из «Калаша», «Эмки», пистолета-пулемёта Томпсона, пистолета-пулемёта MP5 и других видов оружия. Кроме снайперской винтовки все они обладают двумя режимами огня — полуавтоматическим и автоматическим. От выбранного режима зависит скорость истощения выносливости, расход боеприпасов, точность и общий урон. В любом случае чем-то придётся пожертвовать.

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Ни о каком балансе, естественно, и речи быть не может, о чём автор модификации предупреждает всех заранее. Цель Modern Firearm — развлечение и не более того.

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