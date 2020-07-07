Слух: продолжительность Resident Evil Village будет на несколько часов выше, чем Resident Evil 7
Анонсированная в прошлом месяце Resident Evil Village ещё покрыта пеленой тайны, которую аккуратненько снимают знакомые с ситуацией инсайдеры. В частности, несколько часов назад известный инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer), зарекомендовавший себя как проверенный источник, чья информация впоследствии оказывается правдой, сообщил, что не стоит ожидать от новенькой Resident Evil рекордов продолжительности.
реклама
По информации Dusk Golem’а, новая игра будет примерно на 2—3 часа «длиннее», чем Resident Evil 7, однако поскольку многое ещё находится в подвешенном состоянии, с конкретными цифрами следует быть аккуратнее. Наиболее правильное описание продолжительности Resident Evil Village, как считает Dusk Golem — это «самая продолжительная игра на движке RE Engine».
Ранее стало известно, что работа над Resident Evil Village завершена на 60 %, и что загадочная деревня, в которой будет происходить действие игры, фактически является одним из её главных действующих лиц. Поэтому разработчики и отказались от восьмёрки в названии проекта и завуалировали её в слове Village (VIllage/VIIIage).
реклама
Релиз Resident Evil Village запланирован на следующий год. Судя по степени готовности, вряд ли имеет смысл ждать игру раньше третьего или четвёртого квартала 2021-го.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила