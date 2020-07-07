Анонсированная в прошлом месяце Resident Evil Village ещё покрыта пеленой тайны, которую аккуратненько снимают знакомые с ситуацией инсайдеры. В частности, несколько часов назад известный инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer), зарекомендовавший себя как проверенный источник, чья информация впоследствии оказывается правдой, сообщил, что не стоит ожидать от новенькой Resident Evil рекордов продолжительности.

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По информации Dusk Golem’а, новая игра будет примерно на 2—3 часа «длиннее», чем Resident Evil 7, однако поскольку многое ещё находится в подвешенном состоянии, с конкретными цифрами следует быть аккуратнее. Наиболее правильное описание продолжительности Resident Evil Village, как считает Dusk Golem — это «самая продолжительная игра на движке RE Engine».

Ранее стало известно, что работа над Resident Evil Village завершена на 60 %, и что загадочная деревня, в которой будет происходить действие игры, фактически является одним из её главных действующих лиц. Поэтому разработчики и отказались от восьмёрки в названии проекта и завуалировали её в слове Village (VIllage/VIIIage).

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Релиз Resident Evil Village запланирован на следующий год. Судя по степени готовности, вряд ли имеет смысл ждать игру раньше третьего или четвёртого квартала 2021-го.