«ИгроМир» и Comic Con Russia в этом году пройдут в онлайн-формате
Организаторы «ИгроМир» и Comic Con Russia решили не рисковать и отменили «физическое» проведение обоих мероприятий в этом году. Вместо этого оба события будут проведены в ставшем уже привычном онлайн-формате с 3 по 4 октября: о новых играх, фильмах и комиксах нам расскажут посредством трансляции из специальной студии.
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Как пишут организаторы, с большим количеством участников приходит большая ответственность, и хотя режим самоизоляции в мире постепенно ослабевает, рисковать здоровьем участников и посетителей они не собираются.
Если вы уже приобрели билеты на «ИгроМир» и Comic Con Russia, то по ним можно будет пройти на выставки с 7 по 10 октября 2021 года — именно тогда оба мероприятия вернутся в привычном «физическом» формате.
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