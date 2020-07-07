Организаторы «ИгроМир» и Comic Con Russia решили не рисковать и отменили «физическое» проведение обоих мероприятий в этом году. Вместо этого оба события будут проведены в ставшем уже привычном онлайн-формате с 3 по 4 октября: о новых играх, фильмах и комиксах нам расскажут посредством трансляции из специальной студии.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Как пишут организаторы, с большим количеством участников приходит большая ответственность, и хотя режим самоизоляции в мире постепенно ослабевает, рисковать здоровьем участников и посетителей они не собираются.

Если вы уже приобрели билеты на «ИгроМир» и Comic Con Russia, то по ним можно будет пройти на выставки с 7 по 10 октября 2021 года — именно тогда оба мероприятия вернутся в привычном «физическом» формате.