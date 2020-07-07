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«ИгроМир» и Comic Con Russia в этом году пройдут в онлайн-формате

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Организаторы «ИгроМир» и Comic Con Russia решили не рисковать и отменили «физическое» проведение обоих мероприятий в этом году. Вместо этого оба события будут проведены в ставшем уже привычном онлайн-формате с 3 по 4 октября: о новых играх, фильмах и комиксах нам расскажут посредством трансляции из специальной студии.

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Как пишут организаторы, с большим количеством участников приходит большая ответственность, и хотя режим самоизоляции в мире постепенно ослабевает, рисковать здоровьем участников и посетителей они не собираются.

Если вы уже приобрели билеты на «ИгроМир» и Comic Con Russia, то по ним можно будет пройти на выставки с 7 по 10 октября 2021 года — именно тогда оба мероприятия вернутся в привычном «физическом» формате.

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Strain
12:50
удалённо сдал ЕГЭ?
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
enzolas
12:49
Нет! 3060 займет место 2080ti и будет стоить 200$! Атвичаю!
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
RussianNeoguy
12:48
Хрень какая-то, то ли дело Комтек'97,98
«ИгроМир» и Comic Con Russia в этом году пройдут в онлайн-формате
E1nher1
12:48
Я вообще не понимаю, что, весь остальной западный мир такой нищий, что покупает платы за 110-120 долларов?
Моё мнение об ASUS TUF B450M-PRO GAMING - не все так хорошо спустя несколько месяцев использования; разгон и тестирование с замерами температур VRM
Strain
12:48
по феншую 3060 должна занять место 2080,не тупи.вспомни...(хотяяя кому я?) 660-580 960-680 1060-980 700й кеплер НЕ СТАЛ,по воле Ху,убийцей Tahiti,хватило мидла гтх680(или кто-то не понял?)
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Руслан Черванёв
12:46
Опять хайп. О сроках. То что карты следующего поколения выйдут в четвертом квартале этого года, было всем известно еще в январе. А Зелоту вот только сейчас сообщили. Видеопамяти маловато, 8 Гиг вприты...
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
enzolas
12:46
"Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti" Здесь можно лишь сказать одно: "Шо опять!?" (с) Очередные хотелки и верилки фан...
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Inttz
12:46
Что то дёшево) видимо кому то что то известно о производительности)
В Сеть утекли цены трёх процессоров AMD Ryzen PRO 4000 – 8-ядерный 16-поточной Ryzen 7 PRO 4750G будет стоить около 320 долларов
Александр Толикин
12:43
На Биг Нави вроде обещают цену в $1000. На нынешний курс ~ 70тыр. А это уже намного демократичнее чем у Нвидеа. Производительность при этом обещают на уровне 3080 ti. Было бы очень неплохо если так бу...
Nvidia планирует дважды повысить цены на видеокарты среднего уровня в течение 2020 года
Jack Reacher
12:43
Вы очень точно сформулировали и про AMD и про ее покупателей Устами младенца как известно ))
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
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