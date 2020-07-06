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Авторы L.A. Noire The VR Case Files готовят новый VR-проект для Rockstar

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Студия Video Games Deluxe в своём аккаунте в деловой социальной сети LinkedIn сообщила о том, что трудится над новым проектом для компании Rockstar. Согласно небольшому описанию, Video Games Deluxe работает над высокобюджетным (AAA) проектом для устройств виртуальной реальности в открытом мире.

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Источник изображения: L.A. Noire The VR Case Files.

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На этом все подробности загадочного проекта заканчиваются; известно лишь, что студии сейчас требуются программисты, дизайнеры, аниматоры и прочие жизненно важные для производства любой игры специалисты.

Пока что единственным проектом от Video Games Deluxe является выпущенная в конце 2017 года L.A. Noire The VR Case Files — адаптация культовой L.A. Noire для устройств виртуальной реальности. Проект получился коротким — в него включили лишь семь дел — а потому его пользовательский рейтинг в Steam оставляет желать лучшего.

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Любопытно, что разбираемому сообщению от Video Games Deluxe в LinkedIn уже две недели, но до игровых ресурсов оно добралось лишь на выходных.

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