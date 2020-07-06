Энтузиасты вернули Team Fortress 2 во времена без «шапок»
Опытные геймеры наверняка помнят тот светлый период, когда Team Fortress 2 ещё была игрой про командное взаимодействие игроков разных классов с целью достижения общей победы, а не «симулятором шапок», как её впоследствии обидно прозвали пользователи. Естественно, на практике смысл игры остался прежним, просто многие стали воспринимать Team Fortress 2 как площадку для обмена и демонстрации своих крутых (по мнению игрока) шмоток.
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Специально для тех, кто хотят вернуть Team Fortress 2 в старые добрые времена, группа энтузиастов в течение нескольких лет готовила модификацию под названием Team Fortress 2 Classic. По сути, это версия Team Fortress 2 образца 2008—2009 годов, в которую также был добавлен дополнительный пользовательский контент вроде новых видов оружия, игровых режимов и прочего.
Модификация распространяется со своего собственного сайта, а порядок её установки весьма прост: установить в Steam инструмент SourceSDK Base 2013 Multiplayer, загрузить непосредственно архив Team Fortress 2 Classic, затем распаковать его в папку sourcemods в вашей Steam-директории, после чего перезапустить клиент Steam.
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Мод самостоятельный и никак не соприкасается со стандартной Team Fortress 2, поэтому при желании между этими играми можно свободно переключаться.
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