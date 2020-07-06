Разработчики игр будто сговорились и зачем-то всё чаще и чаще добавляют в свои игры возможность гладить местных домашних любимцев. Известно, что в Cyberpunk 2077 и Ghost of Tsushima можно будет гладить кошек и лисиц соответственно, и вот, не остались в стороне даже разработчики мрачного soulslike-проекта Mortal Shell, в котором, казалось бы, совсем нет места для нежностей.

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На выходных один из пользователей Twitter выложил коротенькую запись игрового процесса, сделанного в открытой бета-версии Mortal Shell, где демонстрируется, как главный герой может подойти к местному котику и погладить его. Вряд ли котику приятно ощущать на своей голове тяжёлую латную перчатку главного героя, но его никто не спрашивает.

реклама You can pet the cat in @MortalShellGame pic.twitter.com/jGR8Z5u3Xs — Josep Franqueza (@JosepFranqueza) July 4, 2020

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Предполагается, что Mortal Shell выйдет в свет в уже начавшемся третьем квартале текущего года, то есть, уже довольно скоро.