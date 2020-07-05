«Рогалик» Risk of Rain 2 ощутимо подорожает после выхода из раннего доступа
Экшен-«рогалик» Rick of Rain 2 пребывает в Steam по программе раннего доступа с весны прошлого года. За это время он успел собрать армию поклонников и 96-процентный пользовательский рейтинг, что говорит о многом. Когда разработчики отправляли свой проект в ранний доступ, они изначально предполагали, что со временем масштаб и ценность Risk of Rain 2 возрастут, что закономерно повлечёт за собой и изменение цифр на ценнике. На днях же они подтвердили свои намерения.
реклама
Точной датой снятия таблички «Ранний доступ» авторы Risk of Rain 2 не поделились (известно лишь, что это произойдёт в августе), но цена определённо возрастёт — с нынешних $19.99 до $24.99, или на 25 %. Аналогичным образом возрастут и региональные цены, так что если вам интересны игры в таком жанре, имеет смысл обратить внимание на то, что Risk of Rain 2 до 9 июля продаётся в Steam с 20-процентной скидкой.
В релизной версии появятся новый выживший, финальная локация, финальный босс, а также множество новых видов экипировки, предметов и прочих полезных нововведений.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила