Экшен-«рогалик» Rick of Rain 2 пребывает в Steam по программе раннего доступа с весны прошлого года. За это время он успел собрать армию поклонников и 96-процентный пользовательский рейтинг, что говорит о многом. Когда разработчики отправляли свой проект в ранний доступ, они изначально предполагали, что со временем масштаб и ценность Risk of Rain 2 возрастут, что закономерно повлечёт за собой и изменение цифр на ценнике. На днях же они подтвердили свои намерения.

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Точной датой снятия таблички «Ранний доступ» авторы Risk of Rain 2 не поделились (известно лишь, что это произойдёт в августе), но цена определённо возрастёт — с нынешних $19.99 до $24.99, или на 25 %. Аналогичным образом возрастут и региональные цены, так что если вам интересны игры в таком жанре, имеет смысл обратить внимание на то, что Risk of Rain 2 до 9 июля продаётся в Steam с 20-процентной скидкой.

В релизной версии появятся новый выживший, финальная локация, финальный босс, а также множество новых видов экипировки, предметов и прочих полезных нововведений.