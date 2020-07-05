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Бета-версия ролевого боевика Mortal Shell стала доступна для всех

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С третьего по десятое июля во вдохновлённом Dark Souls ролевом боевике Mortal Shell проходит бета-тестирование, в котором, по изначальному плану, должно было поучаствовать лишь определённое количество игроков. На деле же спрос на Mortal Shell оказался неожиданно высоким, в том числе, по всей видимости, и для разработчиков, так что они без лишних телодвижений просто сделали «бету» Mortal Shell открытой для всех желающих. Опробовать новенький ролевой боевик можно в Epic Games Store.

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В рамках бета-тестирования игроков постарались максимально огородить от сюжетных «спойлеров», так что ничего особо интересного в доступных в «бете» локациях происходить не будет. Участникам тестирования разрешат опробовать две «оболочки» — Harros и Tiel — и с их помощью разобраться в тонкостях местной боевой системы.

Mortal Shell планируется к выходу в третьем квартале этого года на всех актуальных платформах. PC-версия на протяжении года будет эксклюзивом Epic Games Store, но к этому, наверное, уже можно привыкнуть.

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