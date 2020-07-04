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В Star Wars Squadrons можно будет отключить отображение косметической кастомизации

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Из анонсирующей информации касательно космического боевика Star Wars Squadrons известно, что в игре можно будет получать награды в виде специальных обликов и элементов декора интерьера кабины пилотов того или иного корабля. Хотя разработчики стараются делать все опциональные косметические элементы в игре максимально аутентичными — соответствующими духу «Звёздных войн» — авторы осознают, что многим игрокам не захочется видеть никакую косметику в принципе. Иными словами, «либо как в фильмах, либо никак».

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Специально для таких игроков в Star Wars Squadrons и предусмотрена функция отключения отображения косметических элементов. Активировав её, пользователь будет видеть корабли и кабины пилотов лишь в их базовом естественном виде, независимо от того, как их украсил конкретный игрок. Собственная кастомизация при этом останется видимой несмотря ни на что.

Также в Star Wars Squadrons можно будет усложнить себе жизнь, отключив отображение интерфейса и положившись лишь на показания приборов в кабине своего межзвёздного истребителя. Допускается и ручное управление энергетической установкой корабля, распределяющей энергию между основными системами, однако разработчики не рекомендуют новичкам пользоваться данной функцией.

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Star Wars Squadrons планируется к выходу 2 октября на всех пока актуальных платформах.

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