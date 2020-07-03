Тигры, огонь и баррикады: авторы Stronghold Warlords рассказали, как защищать свою крепость
Релиз стратегии Stronghold Warlords стремительно приближается, а это значит, что разработчикам надо активнее работать над предпродажной подготовкой. К счастью, именно этим они и занимаются: сегодня был опубликован новый видеоролик с кадрами геймплея, в котором авторы рассказывают о многочисленных способах защиты своего укреплённого поселения.
реклама
Полагаться в Stronghold Warlords нужно будет не только на войска и крепкие стены, но и на хитрость, специальные приспособления и даже клетки с тиграми. Так, например, в видео продемонстрировали возможность отрезать стеной огня пути наступления вражеских войск, клетки с очень голодными и злыми тиграми, портативные «заборчики» для защиты от стрел и тому подобные средневековые оборонительные системы. При необходимости можно будет даже сжечь свою крепость, чтобы она не досталась врагу.
реклама
Релиз Stronghold Warlords запланирован на 29 сентября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила