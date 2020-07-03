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Тигры, огонь и баррикады: авторы Stronghold Warlords рассказали, как защищать свою крепость

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Релиз стратегии Stronghold Warlords стремительно приближается, а это значит, что разработчикам надо активнее работать над предпродажной подготовкой. К счастью, именно этим они и занимаются: сегодня был опубликован новый видеоролик с кадрами геймплея, в котором авторы рассказывают о многочисленных способах защиты своего укреплённого поселения.

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Полагаться в Stronghold Warlords нужно будет не только на войска и крепкие стены, но и на хитрость, специальные приспособления и даже клетки с тиграми. Так, например, в видео продемонстрировали возможность отрезать стеной огня пути наступления вражеских войск, клетки с очень голодными и злыми тиграми, портативные «заборчики» для защиты от стрел и тому подобные средневековые оборонительные системы. При необходимости можно будет даже сжечь свою крепость, чтобы она не досталась врагу.

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Релиз Stronghold Warlords запланирован на 29 сентября.

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