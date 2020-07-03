Целых 40 минут геймплея ролевого боевика Mortal Shell
Разработчики Mortal Shell сняли эмбарго на публикацию материалов по своему проекту. Поэтому в Сети стали появляться новые большие видеоматериалы, записанные с «беты». Так, на одном из каналов в YouTube появилось аж 40-минутное геймплейное видео, из которого становится понятно несколько интересных моментов, связанных с Mortal Shell.
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По факту, мы имеем дело с очень мрачной ролевой игрой с крайне напряжённым геймплеем. Действие Mortal Shell происходит в полуразрушенном мире, где главному герою придётся вселяться в тела павших воинов, перенимая их тактики ведения боя. После просмотра 40-минутного геймплейного видео становится ясно, что чем выше связь между главным героем и телом павшего воина — тем чётче проявляются способности последнего.
Mortal Shell — вдохновлённая Dark Souls игра, разработчики которой смогли перенять у подобных проектов принципы построения тактических боёв с таймингами и высокими требованиями к применению талантов героя. Чего пока новинке не хватает, так это разнообразия и проработанности локаций. Будем надеяться, что сей досадный недостаток будет исправлен.
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Релиз ролевого проекта намечен на нынешний год. Он должен выйти на PC, Xbox One и PlayStation 4. Причём, на персональных компьютерах Mortal Shell появится только в Epic Games Store. Что касается бета-тестирования, то оно должно пройти в период с 3 по 10 июля.
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