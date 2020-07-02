Долгие годы соревновательный режим в Overwatch работал по принципу нахождения компромиссов, в ходе которых случайно собранная команда подбирала оптимальный состав героев и боролась за победу. Хотя есть этом определённый шарм и даже неплохая тренировка дипломатических навыков, но конфликты на почве «А почему это я должен брать героя-танка, а не ты?» заметно отравляли игровой процесс.

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Осенью прошлого года в Overwatch была внедрена неоднозначная система поиска по ролям, раз и навсегда решившая главную проблему: несоответствие команд по балансу выбранных героев. Таким образом, в обеих командах в соревновательном режиме всегда в обязательном порядке присутствуют по два героя класса «Урон», два «Танка» и два героя поддержки. Но поскольку Overwatch всё же позиционируется как шутер от первого лица, в нём наблюдается серьёзный перекос в сторону любителей играть на стрелках-убийцах и острая нехватка «Танков»; как результат, самая крупная часть игроков вынуждена тратить неприличное количество времени в поиске матчей (по факту — в поиске четырёх игроков-танков).

Проблема серьёзная и по мановению волшебной палочки не решается, поэтому несколько месяцев назад Blizzard в качестве эксперимента ввела в Overwatch старый добрый соревновательный режим без ограничений. Эксперимент был признан успешным, и вот, с сегодняшнего вечера так называемый открытый режим теперь доступен на равных с «ролевым». Режимы раздельные и очки рейтингов с таблицами лидеров в них тоже раздельные.

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Да, это означает, что любителям играть на персонажах класса «Урон» придётся вспоминать азы игры на танках, потому что суровая реальность такова, что у противника обязательно будет сбалансированный состав, а уравновешивать вашу команду кроме вас больше может оказаться некому. Зато матчи будут искаться быстро; в теории.