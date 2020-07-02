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Подробнее о боевой системе King’s Bounty II в новом выпуске видеодневника разработчиков

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1C Entertainment спустя три с лишним месяца самоизоляции наконец-то порадовала нас новым видеодневником разработки King’s Bounty II, которая была официально анонсирована в конце прошлого лета. Главная тема нового выпуска видеодневника — боевая система игры. Авторы рассказали о новых элементах геймплея, эволюции боевой системы и о том, как это всё удалось сбалансировать.

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В целом, в боевой системе в King’s Bounty II будет развит ролевой элемент: войска будут набираться опыта, улучшать свои показатели и развивать активные и пассивные способности, так что при желании со стартовой армией можно будет бродить достаточно долго. Юниты начальных уровней играют обучающую роль, тогда как юниты высоких уровней — это уже ударная сила, с помощью которой игрок будет достигать победы в конкретных сражениях и в игре вообще.

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Архетипы героев также влияют на войска: воины даруют армии сильные улучшения («бафы»), прирождённые лидеры среди паладинов призывают под свои знамёна огромные армии, ну а маги — просто маги, разящие врагов и усиливающие союзников мощными заклинаниями. Заклинаний будет много, и всем им найдётся применение, но чересчур увлекаться ими не стоит, поскольку мана в King’s Bounty II в угоду сюжета стала конечным ресурсом, который необходимо пополнять в специальных локациях или же получать в качестве награды/добычи.

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Релиз King’s Bounty II должен состояться в этом году.

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Yilec
19:58
юнИты 🤦‍♂️
Подробнее о боевой системе King’s Bounty II в новом выпуске видеодневника разработчиков
Бартоломью
19:56
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