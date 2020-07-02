Крупное и первое по счёту дополнение Jungle Awakens для приключенческого проекта Minecraft Dungeons уже доступно для прохождения. Так что отныне все обладатели игры могут отправиться в путешествие по тропическим лесам, встретить там новых мобов, найти новые артефакты, элементы брони и прочие радости.

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На данный момент известно, что Minecraft Dungeons в текущем году пополнится ещё как минимум одним крупным аддоном под леденящим душу названием Creeping Winter. Уж точно без обожаемых всеми смертников-криперов там дело не обойдётся.

Важно отметить, что стандартный Minecraft тоже постоянно развивается и пополняется новым контентом. Полторы недели назад, например, для Minecraft вышло обновление Nether Update, превратившее местный Ад в нечто большее, чем что-то, куда отправляются за уникальными ресурсами с непреодолимым желанием побыстрее оттуда выбраться отбратно на белый свет.