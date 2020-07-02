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Дополнение Jungle Awakens для Minecraft Dungeons уже доступно для прохождения

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Крупное и первое по счёту дополнение Jungle Awakens для приключенческого проекта Minecraft Dungeons уже доступно для прохождения. Так что отныне все обладатели игры могут отправиться в путешествие по тропическим лесам, встретить там новых мобов, найти новые артефакты, элементы брони и прочие радости.

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На данный момент известно, что Minecraft Dungeons в текущем году пополнится ещё как минимум одним крупным аддоном под леденящим душу названием Creeping Winter. Уж точно без обожаемых всеми смертников-криперов там дело не обойдётся.

Важно отметить, что стандартный Minecraft тоже постоянно развивается и пополняется новым контентом. Полторы недели назад, например, для Minecraft вышло обновление Nether Update, превратившее местный Ад в нечто большее, чем что-то, куда отправляются за уникальными ресурсами с непреодолимым желанием побыстрее оттуда выбраться отбратно на белый свет.

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microsoft minecraft dungeons mojang studios
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wwr222
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Тесты я-то читал.Он пипец шумный.Фанатизм же не предполагает обязательную глухоту.И сливает он не только топам
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Константин Дятлов
14:05
не для кого не секрет, что турбина покупается для того, чтобы поставить на нее водянку))) так как реф. Купи карту НВ без охлаждения и сетуй на то, что она не охлаждает)))
Видеокарты NVIDIA RTX обеспечивают более 60 FPS в разрешении 4K и более 100 FPS при 1440p с DLSS 2.0
Twisted Evil
14:04
где топ? где быстрее? быстрее/топовее чего? =/
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
Twisted Evil
14:04
о, школьник тригернулся на буквы. там речь не о цене.
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
Константин Дятлов
14:04
оскорбления караются штрафом или административкой, выбирай что тебе больше подходит)
Видеокарты NVIDIA RTX обеспечивают более 60 FPS в разрешении 4K и более 100 FPS при 1440p с DLSS 2.0
Гжегорж Бржешчишчикевич
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Ставь десятку через media creation tool,не пользуй кмс а потрать время найди ключ и активируй,в интернетах их есть,или вообще лиценз сделай. И не слушай того кто снизу в дно стучит с тупыми совет...
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